США: NASCAR

Брати вирішили перемагати по черзі.

Тріумфатором 4-го етапу чемпіонату "НАСКАР" став пілот Пінскі Райсінг Курт Буш. Нагадаємо, що минулу гонку до свого активу записав його молодший родич Кайл.Стартуючи в Атланті другим чемпіон 2004 року Буш-старший швиденько захопив лідерство і з 330 кіл перегонів, 234 провів на першій позиції. Цікаво, що стільки часу Курт не лідирував впродовж усіх гонок минулого сезону. Впевнений тріумф дозволив Бушу підійнятися на 3-тю сходинку загального заліку.На верхівці ж продовжує перебувати Джеф Гордон - в Атланті він, до слова, фінішував другим. Чинний чемпіон Джимі Джонсон у загальному заліку поки лише 13.