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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

США: NASCAR

14:12, 9 березня 2009 230

Брати вирішили перемагати по черзі.

Тріумфатором 4-го етапу чемпіонату "НАСКАР" став пілот Пінскі Райсінг Курт Буш. Нагадаємо, що минулу гонку до свого активу записав його молодший родич Кайл.Стартуючи в Атланті другим чемпіон 2004 року Буш-старший швиденько захопив лідерство і з 330 кіл перегонів, 234 провів на першій позиції. Цікаво, що стільки часу Курт не лідирував впродовж усіх гонок минулого сезону. Впевнений тріумф дозволив Бушу підійнятися на 3-тю сходинку загального заліку.На верхівці ж продовжує перебувати Джеф Гордон - в Атланті він, до слова, фінішував другим. Чинний чемпіон Джимі Джонсон у загальному заліку поки лише 13. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 березня 2009
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