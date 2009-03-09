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США: NASCAR

20:38, 9 березня 2009 278

Курт Буш здобув першу перемогу у сезоні.

Брати вирішили перемагати по черзі. Тріумфатором четвертого етапу чемпіонату NASCAR став пілот "Пінскі Райсінг" Курт Буш. Нагадаємо, що попередню гонку до свого активу записав його молодший родич Кайл. Стартуючи в Атланті другим, чемпіон 2004 року Буш-старший швиденько захопив лідерство і з 330 кіл перегонів, 234 провів на першій позиції. Цікаво що стільки часу Курт не лідирував впродовж усіх гонок минулого сезону. Впевнений тріумф дозволив Бушу піднятися на третю сходинку загального заліку.На верхівці ж продовжує перебувати Джеф Гордон - в Атланті він до слова фінішував другим. Чинний чемпіон Джимі Джонсон у загальному заліку поки лише тринадцятий.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 березня 2009
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