США: NASCAR
13:39, 6 квітня 2009 256
Джеф Ґордон здобув першу перемогу за 47 гонок.
Чорну смугу подолано. Пілот "Шевроле" Джеф Ґордон після перерви у 47 гонок зумів нарешті здобути перемогу на етапі чемпіонату з кільцевих автоперегонів NASCAR. Щасливим для Гордона став трек у Техасі. Стартуючи другим, Джеф зміг таки вирвати першу позицію в напруженій боротьбі із ще одним представником "Шевроле" Джимі Джонсоном та гонщиком "Форда" Карлом Едвардсом. Останнього, до слова, підвела команда - дуже довга зміна шин позбавила Едвардса шансів на перемогу, і в підсумку він фінішував лише десятим. Гордон ж здобув свою 82-гу перемогу і за цим показником вийшов на п’яте місце в історії NASCAR. Крім того тріумф дозволив Джефу закріпитися на першій позиції загального заліку, найближчого переслідувача Джимі Джонсона він випереджає на 162 очки.
Джерело: 24 Канал
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