"Сонячні" знову перемагають.

"Фінікс" здобув другу перемогу в сезоні, розгромивши на власному паркеті "Голден Стейт". "Воїни" з Каліфорнії так і не знайшли протидії неймовірній грі Стіва Неша. Канадець сам закидав небагато, однак долю матчу вирішили його результативні передачі. Їх канадець зробив за гру аж 20. Подарунками Неша найкраще скористалися Стадемаєр, Фрай і Барбоса. Кожному з них підкорилася планка в 20 набраних пунктів. У підсумку господарі не віддали "Ворріорс" жодної чверті і перемогли з комфортним відривом. Навіть попри те, що гості набрали понад 100 очок. 123 на 101. "Фінікс" досі без поразок, "Голден Стейт" у цьому сезоні ще не пізнав смаку перемоги.10 очок і 3 підбирання Кирила Фесенка допомогли "джазменам" здолати "Кліпперс" - 111-98. Програла і інша команда з Лос-Анджелеса. Чинні чемпіони поступилися "Далласу". Виїзні перемоги здобули команди із Флориди. На власному паркеті тріумфували "Мемфіс" та "Нью-Орлеан".Олексій Печеров провів на майданчику 10,5 хвилин і набрав 9 очок. Його "Міннесота" поступилася "Клівленду". "Бостон" - єдина команда Асоціації, в активі якої вже три перемоги. Цього разу "кельти" здолали "Чикаго". Вдруге в сезоні виграли "Оклахома" та "Атланта". Тріумфували також "Філадельфія" та "Шарлот".