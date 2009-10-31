17:36
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА

      США: NBA

      194

      "Сонячні" знову перемагають.

      "Фінікс" здобув другу перемогу в сезоні, розгромивши на власному паркеті "Голден Стейт". "Воїни" з Каліфорнії так і не знайшли протидії неймовірній грі Стіва Неша. Канадець сам закидав небагато, однак долю матчу вирішили його результативні передачі. Їх канадець зробив за гру аж 20. Подарунками Неша найкраще скористалися Стадемаєр, Фрай і Барбоса. Кожному з них підкорилася планка в 20 набраних пунктів. У підсумку господарі не віддали "Ворріорс" жодної чверті і перемогли з комфортним відривом. Навіть попри те, що гості набрали понад 100 очок. 123 на 101. "Фінікс" досі без поразок, "Голден Стейт" у цьому сезоні ще не пізнав смаку перемоги.10 очок і 3 підбирання Кирила Фесенка допомогли "джазменам" здолати "Кліпперс" - 111-98. Програла і інша команда з Лос-Анджелеса. Чинні чемпіони поступилися "Далласу". Виїзні перемоги здобули команди із Флориди. На власному паркеті тріумфували "Мемфіс" та "Нью-Орлеан".Олексій Печеров провів на майданчику 10,5 хвилин і набрав 9 очок. Його "Міннесота" поступилася "Клівленду". "Бостон" - єдина команда Асоціації, в активі якої вже три перемоги. Цього разу "кельти" здолали "Чикаго". Вдруге в сезоні виграли "Оклахома" та "Атланта". Тріумфували також "Філадельфія" та "Шарлот".
      blog_ava
      Там, де й Зайцева: у Харкові водійка на кабріолеті збила чотирьох людей – фото та відео
      сьогодні
      16004
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 31 жовтня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      сьогодні , 17:00 В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      Блог Соцмережі 2935
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сьогодні , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 3343
      Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили
      сьогодні , 14:58 Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили
      1310
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 1758
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 762
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук