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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      США: Теніс

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      Помста була швидкою і безболісною.

      Катерина Бондаренко, реваншувавшись за сестру, розтрощила Гізелу Дулко, і вперше пробилась до чвертьфіналу тенісного турніру найпрестижнішої на планеті серії Гренд Слем.В четвертому колі US Open 2009 року українка перевершила, навіть, найоптимістичніші прогнози експертів. Катерина не те, що не віддала аргентинці жодного гейму на власній подачі - не підпускала Дулко, навіть, до брейк-пойнтів. І от так у кожному з 2-х сетів.Загалом, 47 хвилин вистачило Каті, аби поставити гучний знак оклику в одному з найкращих поєдинків у кар'єрі. 6:0, 6:0 - діамантова перемога Бондаренко-молодшої, наступна суперниця якої визначиться у протистоянні Яніни Вікмайєр і Петри Квітової.
      blog_ava
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      Новини за 7 вересня 2009
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