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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      США: Теніс

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      Немає місця сенсаціям.

      Практично усі фаворити чоловічого розіграшу US Open впевнено долають своїх суперників на шляху до трофею. Зробив те, що від нього очікували і четвертий сіяний Новак Джоковіч. Серб, провівши один з найкращих своїх матчів на турнірі, розбив чеха Радека Штепанека – 6-1, 6-3, 6-3.Наступний суперник Джоко Фернандо Вердаско. Іспанець вибив зі змагань останнього не сіяного учасника, заодно поховавши надії американської публіки на тріумф місцевого тенісиста. Джон Ізнер зумів відібрати у Вердаско лише першу партію. Цікаво, що усі сети цього поєдинку закінчувалися з однаковим рахунком 6-4.З першою ракеткою світу Роджером Федерером доведеться зіграти у чвертьфіналі Робіну Содерлінгу. Опонент шведа в 1/8 - Микола Дивиденко, після трьох сетів, один з яких залишився за ним, не зміг продовжити боротьбу через травму.15 росіянок стартувало у жіночій сітці US Open цього року, кілька з них цілком обґрунтовано вважалися фаворитками турніру. До чвертьфіналу однак не дійшла жодна. Останню представницю Росії Світлану Кузнєцову здолала Каролін Возняцкі. Програвши перший сет 2-6, датчанка віддавши усі сили зуміла вирвати перемогу на двох тайбрейках наступних партій.
      blog_ava
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні
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      Новини за 8 вересня 2009
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