США: Теніс

Немає місця сенсаціям.

Практично усі фаворити чоловічого розіграшу US Open впевнено долають своїх суперників на шляху до трофею. Зробив те, що від нього очікували і четвертий сіяний Новак Джоковіч. Серб, провівши один з найкращих своїх матчів на турнірі, розбив чеха Радека Штепанека – 6-1, 6-3, 6-3.Наступний суперник Джоко Фернандо Вердаско. Іспанець вибив зі змагань останнього не сіяного учасника, заодно поховавши надії американської публіки на тріумф місцевого тенісиста. Джон Ізнер зумів відібрати у Вердаско лише першу партію. Цікаво, що усі сети цього поєдинку закінчувалися з однаковим рахунком 6-4.З першою ракеткою світу Роджером Федерером доведеться зіграти у чвертьфіналі Робіну Содерлінгу. Опонент шведа в 1/8 - Микола Дивиденко, після трьох сетів, один з яких залишився за ним, не зміг продовжити боротьбу через травму.15 росіянок стартувало у жіночій сітці US Open цього року, кілька з них цілком обґрунтовано вважалися фаворитками турніру. До чвертьфіналу однак не дійшла жодна. Останню представницю Росії Світлану Кузнєцову здолала Каролін Возняцкі. Програвши перший сет 2-6, датчанка віддавши усі сили зуміла вирвати перемогу на двох тайбрейках наступних партій.