США: Теніс

Продовжуємо чекати останнього півфіналіста!

Рафаель Надаль на Фернандо Гонсалес неабияк накрутивши інтригу не змогли дограти матчу 1/4 фіналу Us Open 2009. Розбірки іспанця з чилійцем на одній з найвідоміших тенісних арен корті "Артура Еша" перервала негода. До цього Рафа і Фернандо просто вчепились в горлянку один одного. У безкомпромісній боротьбі Надаль зумів таки зумів виграти перший сет, дочекавшись неточної атаки суперника на тайбрейку.Попри проблеми Рафи із м'язами живота, баталії ані на мить не вщухали і у другій партії. Справа знову дійшла до тенісної лотереї. Тільки от цього разу визначити сильнішого не встигли. Глядачі потягнулись за парасольками, рефері ж залишалось перервати зустріч. 7-6, 6-6... Далі буде.