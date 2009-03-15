США: Теніс

Повернути б титул!

Роджер Федерер подолав другий раунд тенісного "Мастерсу" в американському “Індіан Велсі”. Матч проти француза Марка Жікеля нагадував тренування другої ракетки світу.Швейцарець як слід перевірив свою головну зброю - вбивчі бекхенди,.. напружуючись лише у найважливіших розіграшах, здійснив кілька результативних рейдів до сітки,.. і разом з тим з'ясував, що усе гаразд і з подачею.7:6, 6:4! Таким от чином Роджер, який тричі вигравав турнір в “Індіан Велсі” з 2004-2006 рр., дістався третього кола. Наступний суперник - Іво Карловіч. Хорват, як не прикро, пройшов українця Стаховського.Молодість і ще ті амбіції продовжують вирувати у крові 21-річного шотландця Енді Мюррея. Перешкодою для четвертого сіяного не став іспанець Альберт Монтаньєс. 7:5, 6:3 - Мюррей також у третьому раунді.Якщо захоче, то зможе декласувати будь якого суперника і француз Джо-Вілфрід Тсонга. Наразі фіналіст “Аустраліан Оупен 2008” без труднощів подолав друге коло американського Мастерсу, перегравши "росіянина" Габашвілі. 7:5, 6:3.