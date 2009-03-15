США: Теніс

Хто ще не намилувався окрасою Сербії?!

Ана Івановіч, недвозначно натякнула, що не має наміру віддавати трофею, минулоріч здобутого на тенісному турніру в американському “Індіан Велсі”.Сербка пробилась до третього раунду змагань з призовим фондом 4,5 мільйони доларів успішно впоравшись з Анастасією Якімовою. Аби продовжити шлях до фіналу, п'ятій сіяній сповна вистачило двох сетів - 6:4, 6:3...Моральну сатисфакцію російські шанувальники великого тенісу отримали після іншого слов'янського дербі. Ще одна російська Настя - Павлюченкова - у двох партіях змусила зачохлити ракетку другу сіяну сербку Єлєну Янковіч. 6:4, 6:4 на користь 42-ї у світовому рейтингу Павлюченкової.А от відверто розчарувала росіян четверта ракетка планети Єлєна Дємєнтьєва, яка не змогла пройти представницю Чехії Петру Цетковску. Остання, вигравши перший сет на тайбрейку, реалізувала матч-пойнт дочекавшись третьої партії. 7:6, 2:6, 6:1.