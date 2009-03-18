США: Теніс

Однією лівою.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль як горіхи чавить суперників на турнірі серії “Мастерс” - Індіан Уелсі. Попри небагату історію зустрічей із Дмітрієм Турсуновим, а грали між собою тенісисти до цього лише раз, Рафа здається одразу ж знав чим приголомшити росіянина.У Турсунова, до слова був лише один брейк-поінт за всю гру, та й того Дмітрій не раелізував. Надаль ж діяв чітко - взяв подачу опонента тричі і тріумфував з рахунком 6:3, 6:3. Наступний суперник іспанця - аргентинець Давід Налбандян.Американець Енді Роддік поєднивши потужну подачу із непоганою грою біля сітки, пройшов німця Ніколаса Кіфера - 6:4, 7:6. В 1/8 на ЕйРода чекає іспанець Давід Феррер.Непросту гру у третьому раунді провів шостий сіяний аргентинець Дель Потро. Чимало крові попсував Хуану Мартіну австрієць Мельцер, попри це у вирішальний момент нерви міцнішими були у фаворита - 6:2, 2:6, 7:6.Труднощі Дель Потро готує і 1/8. Там на аргентинця чекають 2 метри і 5 сантиметрів Джона Існера. На радість місцевої публіки американець змусив зачохлити ракетку колись першу ракетку світу росіянина Марата Сафіна.