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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Теніс

14:26, 21 березня 2009 255

Поставив молодого на місце.

Енді Роддік на диво легко розібрався із Новаком Джоковічем у чвертьфіналі Мастерсу в “Індіан Уелсі”. Програвши в першому сеті лише 3 очка на власній подачі Ейрод ще й двічі був сильнішим у геймах, де подавав третій сіяний Новак - 6:3. Щось змінити у другому сеті Джоковіч шансів теж не мав, тож лише програв із ще розгромнішим рахунком - 2:6. Серб складає повноваження володаря титулу в “Індіан Уелсі”.На Роддіка у півфіналі тепер чекає перший у світовому рейтингу Рафаель Надаль. Після важкого поєдинку із Давідом Налбандяном іспанець вирішив не ризикувати в матчі із іншим аргентинцем Хуаном Мартіном Дель Потро. Рафа швиденько виграв перший сет 6:2 і трохи розслабився у другій партії, яку все ж довів до перемоги 6:4.Доки чоловіки боротимуться за вихід до фіналу, жінки на тому ж турніру вже з’ясують найсильнішу - у фіналі зійдуться Вєра Звонарьова та Ана Івановіч. Сербка до слова вже провела невеличку репетицію фіналу, в одній другій перегравши ще одну росіянку Анастасію Павлюченкову. Остання сенсаційно здолавши Агнешку Радванску, сил на поєдинок із п’ятою сіяною Івановіч зберегти вже не змогла. 6:2, 6:3 - впевнена перемога Ани за трохи більше ніж годину проведену на корті.Куди важче випробування чекає на сербку у фіналі. Вєра Звонарьова ще не віддала на турнірі своїм суперницям жодного гейму. Вікторія Азарєнко винятком не стала, більше того білоруска не зуміла відібрати бодай однієї подачі Звонарьової - 6:3, 6:3 за росіянкою.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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