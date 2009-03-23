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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Теніс

09:32, 23 березня 2009 224

А суперник залишився на голодному пайку.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль відсвяткував здобуття 33 в кар’єрі титулу, безжально розбивши у фіналі “Мастерсу” в Індіан-Велсі британця Енді Мюррея. Зробивши похибку на сильний вітер, який до слова заважав і учасникам жіночого фіналу, Рафа пішов у контратаку вже у четвертому геймі і успішно оформив брейк. Британець так і не зумів вирівняти гру, навіть пішовши ва-банк, часто шукаючи щастя біля сітки. Надаль реалізовує ще один брейк-пойнт і за 41 хвилину йде відпочивати ведучи за сетами - 6-1. Збавляти обертів у другій партії матадор з Мальорки не мав наміру, провівши другий сет практично під кальку - знову два рейлізованих брейк-пойнти, і це при нулі у графі зароблених у Мюррея, і 6-2. 605 тисяч доларів призових збільшують суму зароблених Рафою у АТР-турі "кровних" до 23,5 мільйонів, а тисяча залікових балів дозволяють більш як на 3 тисячі очок випереджати Роджера Федерера.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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