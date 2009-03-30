США: Теніс

Без зайвих емоцій!

Стримано і впевнено Роджер Федерер пробився до 1/8 фіналу тенісного "Мастерс-рангу" в американському Маямі. У 3 колі швейцарець, не пітніючи, переграв німця Ніколаса Кіфера. Один реалізований брейк-пойнт допоміг другій ракетці світу виграти перший сет з рахунком 6:4.У другій же ж партії Роджер віддав супернику лише гейм. 6:1 на користь Федерера, який у наступному раунді гратиме проти кривдника Томмі Робредо Тейлора Дента.Пройшов до 1/8 і господар кортів Енді Роддік. 5 сіяний здолав опір представника Росії Дмітрія Турсунова. Тільки на тайбрейку американцю вдалось відібрати у суперника першу партію. А от другий сет Роддік провів значно впевненіше. 7:6, 6:2 за Ей-Родом.У жіночій сітці турніру в Маямі успішно долати дистанцію продовжує росіянка Свєтлана Кузнєцова. 8 ракетка змагань стала учасницею четвертого за ліком раунду, здобувши перемогу над Ніколь Вайдішовою, яка раніше завдала поразки українці Олені Бондаренко. Розгромивши чешку у першому сеті – 6:1, Кузнєцова дотиснула опонентку, записавши до свого активу і другу партію – 6:4.