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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Теніс

09:48, 31 березня 2009 191

Потрохи забуваємо про "Короля Ґрунту".

Рафаель Надаль диктує умови на будь якому покритті. Лідер світового тенісного рейтингу, нещодавно підкоривши хардовий турнір в “Індіан Велсі”, продовжує лускати суперників на ще одному американському Мастерсі з важким покриттям у Маямі.Мало хто вірив у матчі третього кола проти Рафи в португальця Фредеріко Жіля. Не даремно. 7:5, 6:3 на користь чемпіона "Аустраліан Оупен 2009".Тепер в одній восьмій фіналу Надаль зустрінеться із співвітчизником найпринциповішого конкурента Федерера - швейцарцем Станісласом Ваврінкою. Той у трьох сетах переграв росіянина Ігаря Андрєєва - 4:6, 6:3, 6:3.Прогнозовано, перемогу над чилійцем Ніколасом Массу здобув четвертий номер посіву Енді Мюррей. У кожному з сетів шотландець реалізував на брейк-пойнт більше за суперника. 6:4, 6:4 за Мюрреєм.Пройшов до четвертого за ліком раунду і аргентинець Хуан-Мартін Дель Потро. Південноамериканець завдав поразки сербу Янко Тіпсаревічу - 6:4, 6:1.Трисетове іспанське дербі у Фелісіано Лопеса виграв Фернандо Вердаско. 3:6, 6:3, 6:4 на користь півфіналіста "Аус Оупен".Максимум із поєдинку проти чилійця Фернандо Гонсалеса вичавив Радек Штепанек. Усіпшний тайбрейк і єдиний брейк у другому сеті дозволили чеху перемогти з рахунком 7:6, 6:4.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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