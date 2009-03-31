США: Теніс

Втриматись на Олімпі!

Американка Серена Вільямс переповнена прагненням захистити статус першої ракетки світу подолала 1/8 фіналу поважного турніру на батьківщині у Маямі.Після того, як на змаганнях ракетку зачохлила Дінара Сафіна, Вільямс-старшій для того, щоб втримати найближчу переслідувачку позаду у рейтингу вкрай потрібно щонайменше дістатись фіналу. Поки темп чинної чемпіонки не вражає. Більше 2 годин знадобилось американці, аби здолати опір китаянки Цзе Чжен.Лише на продовженні вигравши перший сет, Вільямс капітулювала у додатковому геймі другої партії. У III сеті фаворитка таки дотиснула представницю Піднебесної - 7:5, 5:7, 6:3. Наразі Серена лише у чвертьфіналі де гратиме з іншою китаянкою На Лі.Також три сети на корті провела і рідна сестра Серени - Венус Вільямс. Екс-перша ракетка світу поступилась першою партією польці Агнєшці Радванскій. Та досвід таки допоміг п'ятій сіяній переламати хід поєдинку. 4:6, 6:1, 6:4.Боротьбу за трофей Маямі, натомість припинила, четверта у посіві Єлєна Дємєнтьєва. Росіянка зазнала поразки від Каролін Возняцкі. 18-тирічна представниця Данії впоралась із більш іменитою суперницею за дві партії - 7:5, 6:4.