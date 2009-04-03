США: Теніс

Дель Потро приручив Іспанського мауглі.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль сенсаційно поступився у чвертьфіналі “Мастерса” в Маямі Хуану-Мартіну Дель Потро. Сам Надаль уже встиг охрестити матч проти аргентинця справжнім "жахом". Дель Потро виграв перший сет із рахунком 6:4 , реалізувавши один брейкпоїнт із трьох можливих. У другому сеті Надаль зумів вирівняти шальки терезів 6:3.Втім, на перемогу аргентинець заслужив не своєю гою, як і сам стверджує, а тим, що його опонент часто помилявся. Завершальний сет подарував впевненість у перемозі фанатам першої ракетки. Надаль вів 3:0 із двома брейками. Але аргенинський "покемон" створив неможливе. "Диво Дель Потро" перевівши матч на тайбрейк, переграв першу ракетку із рахунком 7:3. Надаль після матчу відмовився визнавати силу противника, пояснивши поразку тим, що грав нижче свого рівня.У півфіналі Дель Потро зустрінеться із Енді Мюрреєм. Британець не мав жодних проблем із Фернандо Вердаско. Віддавши іспанцю лише три гейми протягом матчу 6:1, 6:2.Жіночий півфінал в Маямі звів сестер Вільямс. Битва родичок на рідних американських кортах. У випадку поразки молодша - Серена - втрачала б першу сходинку світового рейтингу. В перших двох сетах сестри обмінялися перемогами. У третьому ж Вільямс-молодша мала аж десять брейкпоїнтів, реалізувавши лише три. Цього втім виявилось більш ніж достатньо для тріумфу. Перегравши свою старшу сестру Серена зрівняла рахунок в особистих зустрічах Уільямс - по десять у кожної. У фіналі Серена зустрінеться із білорускою Вікторією Азарєнко.