США: Теніс

Енді Мюррей втретє в кар’єрі переграв Хуана Мартіна дель Потро.

На американському континенті як удома. Шанувальники тенісу у Сполучених Штатах вже звикли бачити у фіналі турніру Мастерс серії Енді Мюррея. Після фіаско у вирішальному матчі Індіан Велсу, британець матиме ще одну спробу на кортах Маямі. Жваво та впевнено розпочав Мюррей півфінальне протистояння проти Хуана Мартіна дель Порто - два-брейки і 6:1. Аргентинець оговтався і показав зовсім іншу гру у партії номер два - як наслідок дві реалізовані нагоди на подачі опонента, на що Мюррей відповів лише одним брейком – 7:5. На такий подвиг у південноамериканця як виявилось пішло чимало сил. Мюррей грав значно гостріше, навіть коли атакував суперник і не залишив дель Потро жодного шансу – 6:2. Опонентом Мюррея у фіналі буде Новак Джоковіч, який свою фінальну путівку оформив трохи раніше. Серб не просто вибив грізного Роджера Федерера, Джоко зумів переграти спокійного і виваженого швейцарця психологічно. Направду важко пригадати коли сама холоднокровність ламав ракетку. 3:6, 6:2, 6:3. Джоковіч та Мюррей схрестять ракетки всьоме, перевага за матчами на користь серба – 4:2.