18:16
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Теніс

15:37, 4 квітня 2009 176

Енді Мюррей втретє в кар’єрі переграв Хуана Мартіна дель Потро.

На американському континенті як удома. Шанувальники тенісу у Сполучених Штатах вже звикли бачити у фіналі турніру Мастерс серії Енді Мюррея. Після фіаско у вирішальному матчі Індіан Велсу, британець матиме ще одну спробу на кортах Маямі. Жваво та впевнено розпочав Мюррей півфінальне протистояння проти Хуана Мартіна дель Порто - два-брейки і 6:1. Аргентинець оговтався і показав зовсім іншу гру у партії номер два - як наслідок дві реалізовані нагоди на подачі опонента, на що Мюррей відповів лише одним брейком – 7:5. На такий подвиг у південноамериканця як виявилось пішло чимало сил. Мюррей грав значно гостріше, навіть коли атакував суперник і не залишив дель Потро жодного шансу – 6:2. Опонентом Мюррея у фіналі буде Новак Джоковіч, який свою фінальну путівку оформив трохи раніше. Серб не просто вибив грізного Роджера Федерера, Джоко зумів переграти спокійного і виваженого швейцарця психологічно. Направду важко пригадати коли сама холоднокровність ламав ракетку. 3:6, 6:2, 6:3. Джоковіч та Мюррей схрестять ракетки всьоме, перевага за матчами на користь серба – 4:2.   
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 124
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
123
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2907
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1223
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 468
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук