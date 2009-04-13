США: Теніс

Завжди приємно повертатися до когорти переможців.

Так відреагував австралієць Лейтон Хьюїт на свій перший титул ATP за останні 2 роки. У фіналі х’юстонського турніру американець Вейн Одеснік, здається, не мав шансів спинити екс-першу ракетку світу. Відчувши близькість такої довгоочікуваної перемоги Лейтон просто виніс суперника з корту у першій партії – 6:2.З рахунком 3:0 повів Хьюїт і в сеті номер 2, щоправда тут Одеснік таки вирішив принаймні щось протиставити австралійцю. Господар кортів зумів вирівняти гру і дотягнути до продовження, а от там все ж не склалося. 7:5 за Хьюїтом, який здобув свою 499 перемогу у кар’єрі.Вже на мастерсі у Монте-Карло Лейтон зможе стати третім тенісистом сьогодення, який матиме в активі 500 перемог. Наразі таким досягненням можуть пишатися Роджер Федерер та Карлос Мойя. Крім того тріумф у Х’юстоні приніс Хьюїту 79 тисяч доларів та 250 очок до рейтингу ATP.