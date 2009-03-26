США: Велоспорт

Найгірше позаду!

Легенда велоспорту, семиразовий чемпіон "”Тур де Франс” Ленс Армстронг успішно відбув непросту операцію на ключиці, травмованій під час багатоденки “Кастілья-Леон”. Ушкоджену кістку американця лікарі скріпили 13-исантиметровою пластиною, після чого наклали 12 швів.Під час хірургічного втручання медики зіштовхнулись з неприємним сюрпризом. Як з'ясувалось, внаслідок падіння ключиця розкололась на чотири частини, а не на дві, як гадали раніше. Тож операція тривала удвічі довше запланованого часу. Наразі Ленсу потрібен щонайменше тижневий спокій.Вже незабаром Армстронг зможе повернутись до тренувань, та повний процес відновлення, за прогнозами лікарів, забере у велосипедиста від 8 до 12 тижнів. А це означає, що “Айронмен” навряд чи встигне повернути форму до супервелобагатоденки “Джиро ді Італії”, яка стартує 9 травня.