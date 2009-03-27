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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стабілізаційний кредит

15:09, 27 березня 2009 240

Сербія узгодила з Міжнародним валютним фондом умови стабілізаційного кредиту.

В поширеному спільному повідомленні уряду балканської держави і МВФ, ідеться, що Белград отримає від організації позику на 3 млрд. євро. Кредитування здійснюватиметься протягом двох років, а перший транш обсягом понад 2 млрд. євро, Сербія отримає вже цьогоріч. Альберт Ягер (голова місії МВФ в Сербії): "Головною проблемою є глобальна фінансова криза, закордонні інвестори неохоче забезпечували притік капіталу до Сербії. Позика, про яку я оголосив, має заповнити зовнішні фінансові прогалини в 2009 та 2010 роках."Щоправда для отримання бажаного кредиту від МВФ, Сербії потрібно провести низку законодавчих змін та переглянути бюджет на поточний рік. Якщо все пройде успішно, Белград отримає від організації найбільшу для себе позику. До цього МВФ кредитував Сербію, однак у значно менших обсягах.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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