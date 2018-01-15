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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Стала відома область з найбільшим рівнем інфляції в Україні

22:35, 15 січня 1917 Читать новость на русском
Найбільша інфляція у 2017 році – у Донецькій області
Найбільша інфляція у 2017 році – у Донецькій області

У 2017 році рівень інфляції в Україні склав 14,4%, а зростання споживчих цін відбулося на 13,7%, що значно вище показника попереднього – 2016 року. При цьому в одній з областей ціни зросли ще більше.

За даними державної служби статистики, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області (15,9%), Рівненській області (15%), Луганській області (14,9%). Відповідна інформація оприлюднена на сайті Держстату.

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При цьому найнижчим рівнем інфляції у 2017 році відзначилися Чернівецька (12,4%) та Дніпропетровська (12,8%) області.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні інфляція зросла більше, аніж за аналогічний період 2016 року (січень-грудень). Так, середньорічна інфляція в 2017 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) зросла до 14,4% з 13,9% роком раніше.

Зростання споживчих цін в Україні в 2017 році прискорилося до 13,7% в порівнянні з 12,4% в 2016 році, що, однак, істотно нижче показників минулих років: 2015 рік – 43,3%, 2014 рік – 24,9%. Хоча в НБУ її прогнозували лише на рівні 8% ± 2 в.п. на кінець року. Згодом в Нацбанку пояснили, чому так сталося.

Теги: Новини України Інфляція статистика
Джерело: 24 Канал
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