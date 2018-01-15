Стала відома область з найбільшим рівнем інфляції в Україні

У 2017 році рівень інфляції в Україні склав 14,4%, а зростання споживчих цін відбулося на 13,7%, що значно вище показника попереднього – 2016 року. При цьому в одній з областей ціни зросли ще більше.

За даними державної служби статистики, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області (15,9%), Рівненській області (15%), Луганській області (14,9%). Відповідна інформація оприлюднена на сайті Держстату.

Читайте також: Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році

При цьому найнижчим рівнем інфляції у 2017 році відзначилися Чернівецька (12,4%) та Дніпропетровська (12,8%) області.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні інфляція зросла більше, аніж за аналогічний період 2016 року (січень-грудень). Так, середньорічна інфляція в 2017 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) зросла до 14,4% з 13,9% роком раніше.



Зростання споживчих цін в Україні в 2017 році прискорилося до 13,7% в порівнянні з 12,4% в 2016 році, що, однак, істотно нижче показників минулих років: 2015 рік – 43,3%, 2014 рік – 24,9%. Хоча в НБУ її прогнозували лише на рівні 8% ± 2 в.п. на кінець року. Згодом в Нацбанку пояснили, чому так сталося.