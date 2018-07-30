Стали відомі дати та час матчів 4-го туру УПЛ, коли зіграє "Динамо" – поки невідомо

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 4 туру Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Однак один матч залишився без дати та часу.

Сам 4-ий тур розбили на три дні – п'ятницю-неділю, 10-12 серпня. Однак в УПЛ визначили дату та час проведення лише п'яти з шести матчів. Все через "Маріуполь". Дату та час його домашнього матчу проти "Динамо" буде визначено пізніше з урахуванням результатів виступу клубу у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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Дата та час проведення матчів 4-го туру УПЛ:

10 серпня (п’ятниця)

Олімпік – Львів 19:00

11 серпня (субота)

Шахтар – Ворскла 19:30

12 серпня (неділя)

Олександрія – Арсенал-Київ 17:00

Карпати – Зоря 17:00

Чорноморець – Десна 19:30

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