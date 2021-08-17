Вибори можуть призначити на останню неділю жовтня чи останню неділю березня. Про це розповів координатор Громадянської мережі "Опора" у Дніпропетровській області Вадим Головченко.

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Обов'язки мера Кривого Рогу виконуватиме Олександр Котляр

Головченко розповів, що згідно з процедурою передачі повноважень Котляр повинен:

незабаром скликати позачергову сесію;

надати підтверджувальні документи щодо смерті Павлова;

винести питання щодо припинення повноважень загиблого міського голови;

призначення виконуючого обов'язки.

Також секретар має у 15-денний термін подати клопотання до Верховної Ради про призначення позачергових виборів міського голови Кривого Рогу через трагічні обставини і припинення повноважень попереднього мера міста. Рада має протягом 90 днів розглянути клопотання і призначити вибори.

Відповідно до нового виборчого кодексу є 2 терміни, коли відбуваються місцеві чергові або позачергові вибори: остання неділя жовтня і остання неділя березня. Зважаючи на термін розгляду клопотання, вибори нового міського голови Кривого Рогу відбудуться, найімовірніше, у березні 2022 року,

– запевнив Головченко.

Він також додав, що є ймовірність того, що вибори можуть призначать на осінь 2022 року. Хоч обов'язки мера до того часу має виконувати секретар, та депутати Криворізької міської ради можуть переобрати секретаря. Це можливо, якщо подання підтримає й скерує більшість.

Котляр став секретарем за поданням загиблого Павлова

Подання про призначення Олександра Котляра секретарем міськради подавав сам Костянтин Павлов. Котляра таємним голосуванням підтримали 46 з 48 депутатів. Два бюлетені визнали недійсними.

Нинішній секретар пройшов у міськраду від "Слуги народу". Йому 48 років.

У декларації мовиться, що він також є директором ТОВ "Дзержинський ринок "Трампарк", володіє житловим будинком на 413,9 квадрата та двома земельними ділянками на 589 та 600 метрів квадратних. Також він має авто – Nissan, Toyota Rav4 та Toyota Land Cruiser (останньою користується дружина).

Зарплати він отримав 58 тисячі гривень за роботу в "Дзержинському ринку "Трампарк", а також 1924807 гривень за підприємницьку діяльність. Також у нього є заощадження – 322456 гривень, 30 055 та 16 956 гривень, а також 5199 доларів. Готівкою – 4500000 гривень та 320000 доларів.

Коротко про загибель Костянтина Павлова