Про це йдеться в статті "Нерівний бій. Як компанії Фірташа в судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну".

Як відзначають учасники ринку, заборона на ввезення імпорту – тільки посилить становище компаній Фірташа і ляже непідйомним вантажем на весь сектор економіки.

Так, за даними галузевої асоціації Український клуб аграрного бізнесу, в разі введення квот на імпорт добрив додатковий прибуток Ostchem Фірташа внаслідок монопольного становища на ринку становитиме до 500 млн доларів у рік.

Аграрії зазначають, що саме імпортна продукція дозволяє стримувати подорожчання на продукцію українського виробника. Особливо в період сезонного зростання попиту. Після введення квот багато очікують дефіциту і зростання цін.

У свою чергу, подорожчання добрив змусить аграріїв підняти вартість на продукцію, від чого в підсумку також постраждає і кінцевий покупець, вважають у Всеукраїнській агарній раді.

Раніше повідомлялось, що відкритим також залишається питання – що буде з ринком, якщо, наприклад, санкції на Дмитра Фірташа все-таки виявляться більш жорсткими та вплинуть на роботу заводів у вигляді збоїв або зупинки виробництва, а паралельно суди дозволять ведення квотування на добрива.

На цьому тлі квотування стає додатковим обтяженням для більшості – аграріїв, переробників сільгосппродукції, споживачів цієї продукції. Ринок може зіткнутися з куди більш глобальною проблемою,

– резюмувало видання.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет уже визнав групу компаній Ostchem монополістом, який зловживає своїм монопольним становищем і отримує надприбутки шляхом завищеною вартістю добрив.