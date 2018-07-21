Стало відомо, хто отримав Гран-прі Одеського кінофестивалю
Сьогодні, 21 липня, завершився дев'ятий Одеський кінофестиваль. За "Золотого Дюка" боролися 108 кращих картин, в тому числі 12 повнометражних фільмів з 19 країн.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла наша кореспондентка.
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Гран-прі отримав фільм "Кришталь" про дівчину, яка долала багато перешкод, щоб здійснити свою мрію.
Особливістю цього фестивалю є ексклюзивні фільми, адже 70% з них взагалі не вийдуть в український прокат. Наприклад, фільм "Донбас", який вже отримав нагороду на Каннському кінофестивалі.
Також показували фільми на папері – це майбутні кінострічки. Одним з таких є фільм Олега Сенцова, над яким він зараз працює за гратами.
Цьогорічний фестиваль мав й благородну мету – підтримка Олега Сенцова, зі сцени неодноразово відомі зірки згадували бранця. Всі стоячи та з аплодисментами вимагали його звільнення.
Нагадаємо, незважаючи на те, що Одеський кінофестиваль – це свято, там постійно згадують про бранців Кремля. На кінофестивалі перед кожним фільмом демонструють зображення бранця Олега Сенцова і кількість днів його голодування.
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