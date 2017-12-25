Стало відомо, скільки московська влада заплатила за пости у соцмережах: сума вражає

Компанія "Московські інформаційні технології", яка на 51% належить уряду Москви, отримала від нього субсидію в 312,7 мільйона рублів на публікацію постів у соціальних мережах щодо "питань міського господарства та вдосконалення міського простору".

Про це виданню Медуза розповіло джерело в мерії Москви, інформацію також підтвердив колишній співробітник МІТ.

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Згідно з документами, макети інформаційної продукції для мережевих інформаційних ресурсів (пости і коментарі) повинні включати не менше 350 знаків тексту і один графічний або інтерактивний елемент.

За умовами договору, МІТ повинна опублікувати сім тисяч "макетів" – таким чином, один "макет" коштує близько 40 тисяч рублів.

Зазначається, що до загальної суми витрат входить не тільки безпосередньо публікація, але і супутня робота – моніторинг, вибір теми, підготовка щотижневих звітів про "потенційні новинні ризики" і "рівні залученості городян в обговорення". Як зазначено в документах, субсидія вирішує завдання "вдосконалення столичної сфери життєдіяльності" та "формування іміджу Москви як міста, що динамічно розвивається".

Загалом у 2016-2017 роках "Московські інформаційні технології" і пов'язані з нею компанії отримали від уряду Москви субсидії на суму понад 7,1 мільярда рублів. Компанія, як зазначено на її сайті, займається "інформаційним супроводом великих міських проектів".