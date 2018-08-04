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Стало відомо, який арбітр буде обслуговувати матч "Динамо" – "Славія"

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Крейг Поусон розсудить матч "Славія" – "Динамо"
Крейг Поусон розсудить матч "Славія" – "Динамо"

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Славією" і "Динамо" судитиме бригада арбітрів з Англії.

Головним суддею цього протистояння буде всесвітньовідомий Крейг Поусон. Раніше цей рефері працював на грі відбіркового раунду до Чемпіонату світу-2018 між збірними України та Косова (2:0). Поусон є арбітром ФІФА починаючи з 2015 року. Раніше він працював на Суперкубку Англії, а також на фіналі Кубка англійської ліги.

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Асистент Поусона будуть Лі Беттс і Ієн Хассін, а резервним арбітром – Крістофер Кевена, також англійці.

Нагадаємо, що матч між "Славією" і "Динамо" пройде на стадіоні "Еден-Арена" в Празі у вівторок, 7 серпня.

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Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів Динамо
Джерело: 24 Канал
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