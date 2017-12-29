Стало відомо, завдяки чому російського криптоексперта Лернера звільнили

40-річний громадянин Росії та співробітник біткойн-біржі EXMO Павло Лернер змушений був за своє звільнення заплатити чималеньку суму.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на члена колегії МВС Антона Геращенка.

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"У нас є оперативна інформація про те, що він заплатив біткойни вартістю у понад 1 мільйон доларів", – підкреслив він.

Зауважимо, що біржовий бізнес Лернера є зареєстрованим у Великобританії та є присутнім у Іспанії, Росії, Індії та Таїланді.

За словами представників біткоін-біржі EXMO, він наразі перебуває у безпеці, але у стані глибокого стресу, пише "Обозреватель".

"З його здоров'ям все гаразд, але найближчим часом офіційних коментарів давати не буде. Викрадення Лернера обросло чутками, які шкодять слідству. Тому просимо не висувати яких-небудь версій", – додали на фірмі.

Нагадаємо, 26 грудня з’явилася інформація, що у Києві зник 40-річний громадянин Росії та фахівець у сфері IT і блокчейн-технологій Павло Лернер. Зазначалося, що чоловіка викрали неподалік його місця роботи.