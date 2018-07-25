Стан критичний: підготовка до опалювального сезону під загрозою

25 липня міністр регіонального розвитку та ЖКГ Геннадій Зубко під час наради у Кабміні висловив побоювання, що опалювальний сезон взимку буде непростим.

Сьогодні лише половина житлових будинків, шкіл та садочків по всій Україні підготувалися до опалювального сезону.

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Відставання від графіка підготовки регіонів до зими пов'язане із заборгованістю Водоканалів за газ та електроенергію. До кінця липня таке відставання повинно бути скорочено.

Водночас органи місцевого самоврядування лише на 42,7% профінансували підготовку житлового фонду до зими. Тобто виділили трохи більше 800 мільйонів гривень із майже 2 мільярдів, передбачених у бюджетах.

Зима дуже близько. І вона буде дуже не простою, у зв'язку з тим, що є недостача розрахунків за спожиту енергію,

– сказав міністр регіонального розвитку та ЖКГ Геннадій Зубко.

Нагадаємо, через введення квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну прифронтове місто Авдіївка може залишитися без опалення в зимовий період.