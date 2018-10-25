Стан Зайцевої суттєво погіршується: її участь у судових засіданнях – під питанням

Захист підозрюваної у смертельній ДТП на Сумській у Харкові Олени Зайцевої переконує, що у неї суттєво підвищився артеріальний тиск. Крім того, за словами адвокатів, лікарі їй поставили діагноз "Постравматична енцефалопатія головного мозку".

Про це розповів її адвокат Євген Мельниченко.

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"Особисто спостерігав, що у неї підвищується тиск. Коли виїжджала до неї швидка допомога, це було 9 жовтня, тиск тоді становив 150. Хоча, відповідно до документації, верхня межа нормального артеріального у неї тиску становить 90. Тобто це різкі стрибки тиску артеріального". – зауважив юрист.

Водночас він додає, що його підзахисній медична частина СІЗО поставила діагноз "Постравматична енцефалопатія головного мозку з різними симптомами".

"Щоправда, в СІЗО немає невропатологів. Цей її стан викликано об’єктивними причинами, і це не є якась спроба уникнути покарання", – констатував правозахисник.

Також Мельниченко зауважив, що участь Зайцевої у подальших судових засіданнях щоразу залежатиме безпосередньо від її стану перед судом.

Наступне слухання справи щодо ДТП у Харкові відбудеться 7 листопада.

Нагадаємо, 9 жовтня у суді Олені Зайцевій стало погано, відтак до неї приїхала "швидка". Згодом підозрювана заявила, що навіть не може зайти до зайти до зали суду, оскільки в неї "не йдуть ноги". Також адвокат Зайцевої, Юлія Козир, попросила суддів перенести засідання 16 жовтня, зазначивши, що у її підзахисної було два приступи у слідчому ізоляторі.

Щодо відомо про ДТП за участю Зайцевої? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.