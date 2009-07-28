Стандарти змінено

Державні стандарти на пшеницю - змінено.

Як стало відомо у вівторок, кримські аграрії домоглися перегляду ГОСТів на збіжжя, які набрали чинності 1 липня цього року. Держспоживстандарт своїм указом знизив вимоги до показника натури, який залежить від форми, величини і питомої ваги зерна, стану його поверхні.Нагадаємо, за цим критерієм мільйон тонн збіжжя, зібраного кримчанами, визнавалося нестандартним і могло бути продано виключно як фуражне зерно. Відтак, на тонні виробники втрачали по 200 і більше гривень. В Держспоживстандарті визнали, що нестандартність кримського зерна - наслідок особливих погодних умов, зокрема, посухи.А за вмістом клейковини і білка, зібрану на півострові пшеницю можна класифікувати як продовольчу. Водночас, і учасники ринку, і чиновники кажуть, що від нового ГОСТу постраждали лише аграрії Криму, тоді як в інших регіонах, зважаючи на кліматичні відмінності, подібних проблем не виникало.