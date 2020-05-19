Чи станете ви першим гравцем з України, який виграв $ 274 мільйонів в Mega Millions?

Якщо ви коли-небудь мріяли стати лотерейним мільйонером, ви напевно в курсі, що по-справжньому великі призи можна виграти тільки в американських лотереях.

У нас є для вас чудові новини: грати в ці лотереї можна з будь-якої країни світу, включаючи Україну! Читайте далі, щоб дізнатися, як це зробити.

Перший приз наступного тиражу лотереї Мега Мільйонс, який пройде 19 травня, становить $ 274 млн. З жителями штатів все зрозуміло – якщо вони хочуть виграти майже чверть мільярда доларів, їм треба просто сходити в найближчий магазин і придбати білети. Але що робити тим, хто не перебуває в США? Вони можуть грати онлайн на сайті theLotter – найбільшому в світі сервісі з покупки лотерейних білетів.

Ось, як це працює:

1. Зареєструйте обліковий запис на сайті theLotter

2. Перейдіть на сторінку лотереї Мега Мільйони

3. Виберіть 5 основних номерів і номер додаткової кулі "Mega Ball"

4. Опція: позначте на вашому білеті клітинку "Megaplier" – в разі виграшу другорядного призу, це збільшить його розмір у 2-5 разів.

Ось і все ... Весь процес займе у вас не більше кількох хвилин. Все інше зроблять представники сервісу в США. Вони куплять за вас офіційний білет на тираж і завантажать його копію в ваш аккаунт. Цей білет ваш на всі 100%. TheLotter не бере комісійних з виграшів, так що в разі виграшу ви отримаєте належну вам після вирахування податків суму повністю. Послуги сайту оплачуються з незначною націнки на вартість білета, яку ви платите в момент оформлення замовлення.

Чи можна виграти приз Мега Мільйонів з-за кордону?

Так. Правила американських лотерей офіційно дозволяють повнолітнім гравцям з інших країн брати участь в тиражах і вигравати призи. І таке неодноразово траплялося, включаючи з гравцями theLotter! Абсолютною рекордсменкою сайту є пенсіонерка з Панами на ім'я Аура – в 2017 їй підкорився 30-мільйонний джекпот Лото Флорида. Почесне друге місце належить М. М. з Іраку, котрий виграв $ 6,4 млн в Мегабакс Орегон.

А що ж з Мега Мільйонами, запитаєте ви... Зрозуміло, гравці theLotter також вигравали по-крупному і в цю лотерею. Тут першість належить Наталії з України, яка вгадала 5 основних номерів одного з тиражів вересня 2017 року. Це принесло їй другий приз в $ 1 млн! І вона не єдина! Кількома роками раніше іспанець Б. Г. і швейцарець Н. Б. розбагатіли на 250 тисяч доларів кожен!

Що ви скажете про такий заголовок: "Найбільший джекпот світу дістався гравцеві з України"? Можливо, він здасться вам чимось за гранню фантастики, але насправді, нічого неможливого в цьому немає. Є тільки одне "але": ви ніколи не виграєте, якщо не купите білет. Заходьте на сайт theLotter.com і гарантуйте свою участь в тиражі з призом в $ 274 млн!