У той час, як рейтинги старих політичних сил, присутніх у парламенті, знижуються, нові партії демонструють зростання підтримки.

Про це свідчать дані моніторингу соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані 24 вересня.

Зокрема, як ідеться в дослідженні, якщо на минулому тижні "Слуга народу" мала підтримку виборців на рівні 16%, то на цьому тижні – уже 15,6%. Опозиційна платформа "За життя" втратила 0,4% прихильників (із 11,9% до 11,5%). "Європейська солідарність" мала 11,3%, а зараз – 11%. "Батьківщина" за тиждень втратила 0,2% прихильників – із 8,2% до 8%.

Натомість політична партія "За майбутнє", яка є наймолодшою на політичній арені, завойовує нові симпатії. Її рейтинг за тиждень зріс із 5,8% до 5,9%.

Окрім цього, як свідчать дані "Рейтингу", партія "За майбутнє" є єдиною політсилою, яка демонструє позитивну динаміку.

Дослідження проводилося групою "Рейтинг" протягом 19–22 вересня цього року. У ньому взяло участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.