Старість на радість: як українські пенсіонери живуть активним життям

Дедалі більше українських пенсіонерів свідомо обирають активне життя. Вони подорожують, ведуть блоги, опановують IT-технології і навіть підкорюють модельний бізнес. Нудна пенсія – це не про них.

Ніна Дрозд вивчає англійську сама і викладає іншим. Її студентам вже за 60 років. Вони старанні і не бояться нового.

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Життя Ніни змінилося з появою онука. У 47 років вона залишила роботу в податковій і пішла в декретну відпустку.

Чого не зробиш ради оцих ляльок, які з'являються у нашому житті. І заради того, щоб залишатися на плаву з цими ляльками, коли вони почнуть рости,

– пояснила свою активність Ніна Дрозд.

Нині пані Ніні 56 і вона двигун прогресу для інших: пропагує спорт, здорове харчування, подорожує, стежить за модою, має власний ютуб-канал і називає себе блогером.



Блогер Ніна Дрозд

"Це як перетворення покоління "50+", яке було колись на лавочках і в хустинках, в те покоління, яке я бачу сьогодні зовсім іншим", – сказала Ніна.

Дивіться відео з каналу "Бабушка 2.0":

Сучасні пенсіонери продовжують навчатися навіть після виходу на відпочинок. Опановують те, на що у молодості бракувало часу та реалізують найсміливіші мрії.

Лариса Михальцова з Миколаївщини потрапила в модельний бізнес в 63 роки.



Українська модель Лариса Михальцова

Не потрібно боятися років, потрібно їх приймати і триматися на плаву,

– зазначила Лариса.

А от у Львові вчать пенсіонерів впливати на владу. Там провели опитування і з'ясували: люди поважного віку прагнуть до цього, але не знають як. Тож для них випустили серію буклетів – пояснюють, як подати петицію, що таке громадські слухання та громадський бюджет.



Навчання львівських пенсіонерів

"Дуже багато нових інструментів, про які люди, на жаль, не знають. Наприклад, як користуватися послугами ЦНАПу, а це дуже важливо, бо не кожна людина знає, як подати заявку і навіть скаргу", – розповіла голова громадської організації "Золоті роки" Людмила Гришко.

Незважаючи на мізерні пенсії і соціальні стереотипи, тисячі українців похилого віку своїм прикладом доводять: після 60 років життя тільки починається і реалізувати свої мрії ніколи не пізно.