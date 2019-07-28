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      Старість на радість: як українські пенсіонери живуть активним життям

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      Дедалі більше українських пенсіонерів свідомо обирають активне життя. Вони подорожують, ведуть блоги, опановують IT-технології і навіть підкорюють модельний бізнес. Нудна пенсія – це не про них.

      Ніна Дрозд вивчає англійську сама і викладає іншим. Її студентам вже за 60 років. Вони старанні і не бояться нового.

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      Життя Ніни змінилося з появою онука. У 47 років вона залишила роботу в податковій і пішла в декретну відпустку.

      Чого не зробиш ради оцих ляльок, які з'являються у нашому житті. І заради того, щоб залишатися на плаву з цими ляльками, коли вони почнуть рости,
      – пояснила свою активність Ніна Дрозд.

      Нині пані Ніні 56 і вона двигун прогресу для інших: пропагує спорт, здорове харчування, подорожує, стежить за модою, має власний ютуб-канал і називає себе блогером.

      бабушка 2.0 активні пенсіонери
      Блогер Ніна Дрозд

      "Це як перетворення покоління "50+", яке було колись на лавочках і в хустинках, в те покоління, яке я бачу сьогодні зовсім іншим", – сказала Ніна.

      Дивіться відео з каналу "Бабушка 2.0":

      Сучасні пенсіонери продовжують навчатися навіть після виходу на відпочинок. Опановують те, на що у молодості бракувало часу та реалізують найсміливіші мрії.

      Лариса Михальцова з Миколаївщини потрапила в модельний бізнес в 63 роки.

      михальцова
      Українська модель Лариса Михальцова

      Не потрібно боятися років, потрібно їх приймати і триматися на плаву,
      – зазначила Лариса.

      А от у Львові вчать пенсіонерів впливати на владу. Там провели опитування і з'ясували: люди поважного віку прагнуть до цього, але не знають як. Тож для них випустили серію буклетів – пояснюють, як подати петицію, що таке громадські слухання та громадський бюджет.


      Навчання львівських пенсіонерів

      "Дуже багато нових інструментів, про які люди, на жаль, не знають. Наприклад, як користуватися послугами ЦНАПу, а це дуже важливо, бо не кожна людина знає, як подати заявку і навіть скаргу", – розповіла голова громадської організації "Золоті роки" Людмила Гришко.

      Незважаючи на мізерні пенсії і соціальні стереотипи, тисячі українців похилого віку своїм прикладом доводять: після 60 років життя тільки починається і реалізувати свої мрії ніколи не пізно.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Пенсія
      Джерело: 24 канал
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