Старий-новий керівник

Президент Віктор Ющенко особисто і офіційно представив колегії Служби безпеки нарешті призначеного голову - Валентина Наливайченка.

Понад 2 роки - з грудня 2007 - Валентин Налевайченко керував СБУ у статусі виконувача обов’язків. І лише минулого тижня Верховна Рада України за поданням Президента таки призначила пана Наливайченка головою Служби безпеки. Під час представлення глава держави зазначив - він цілком задоволений роботою СБУ, і не лише оборонною, але й патріотичною - особливо нещодавнім розсекреченням історичних документів про політичні репресії та голодомор в Україні.Віктор Ющенко (Президент України): "Це правда, цю правду повинні знати люди. Важко без цього усвідомити історію свою, а значить визначити завтрашній день - куди ми повинні йти, де наш вибір, де є вічність для України".Сьогодні ж своїм указом Президент зменшив кількість перших заступників голови СБУ. Було 2 - знову буде 1. Нагадаємо другий за кількістю, але ще один перший за статусом заступник голови СБУ з’явився не так давно - лише півтора місяці тому. 28 січня на цю новостворену посаду було відразу ж призначено Валерія Хорошковського - звільненого урядом з посади голову Державної митної служби.