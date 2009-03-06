Борис Тарасюк може повернутися у крісло міністра закордонних справ.

Саме його кандидатуру коаліція рекомендуватиме Президентові для внесення у парламент. Прерогатива у визначенні чільника МЗС належить блоку НУ-НС. Однак і бютівці не приховують - старий-новий міністр Борис Тарасюк їх цілком влаштовує.Анатолій Мартиненко (голова фракції НУ-НС): "Ми жодним чином не заперечуємо право Президента подавати до ВР, але ми хочемо перше, щоб це питання якнайшвидше було розглянуте в ВР, питання друге - ми даємо сигнал про те, що ми хочемо конструктивної співпраці, ми поросимо про це Президента і тим самим маємо голоси в залі для проходження цієї кандидатури".Тарасюк уже двічі був міністром закордонних справ України. Водночас, до свого чергового призначення ставиться доволі скептично. Політик вважає малоймовірною свою роботу в МЗС, адже у нього дещо розходяться бачення зовнішньої політики з Президентом Ющенком. Нагадаємо, посада міністра закордонних справ залишається вакантною з вівторка - після того, як Верховна Рада відправила у відставку Володимира Огризка.