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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Старт другого десятиліття ЖК "Новопечерські Липки"

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      Старт другого десятиліття ЖК "Новопечерські Липки"

      Традиційний NOVOLIPKI FEST, який відбувся минулого уїк-енду, відзначив ювілей кварталу не тільки грандіозним святом, де був встановлений новий спортивний рекорд України, але і урочистою презентацією початку продажів квартир VІІ черзі кращого в столичному бізнес-класі житлового комплексу.

      Слоган NOVOLIPKI FEST "10 років разом!" став яскравим відображенням філософії творців проекту – девелоперської компанії повного циклу City One Development і компанії UDP, які послідовно і цілеспрямовано вибудовують чесні і відкриті відносини з усіма учасниками створення цього високоякісного житла з унікальними характеристиками. І в першу чергу з резидентами ЖК "Новопечерські Липки", що стали за ці роки не просто сусідами, а хорошими друзями. Так, як інакше можна назвати людей, які готові ділити один з одним не тільки будні, але і свята.

      У цей день ландшафтний парк "Сади світу", що становить як і інші зелені насадження кварталу близько третини його загальної площі, стала грандіозною "Сімейною зоною". У цьому імпровізованому міні Диснейленді, де крім сцени, на якій виступала зірка популярного серіалу "Школа" Анна Трінчер, були представлені різні розваги для юних резидентів РК. Творчі майстер-класи, цікава хімічна лабораторія, салон краси з аквагримом, активні ігри на надувних гірках і батутах, веселі аніматори в костюмах улюблених персонажів і, звичайно, вдосталь солодкої вати і попкорну. Завдяки зусиллям організаторів, серед яких був розташований на території комплексу інноваційний еко-садок Академія Щастя LeapKids, сімейний відпочинок став не тільки веселим, але і пізнавальним.

      Фестивальне життя вирувало і в "Спортивній зоні" на території літньої лаунж-зони другої черги фітнес-клубу преміум-класу Gymmaxx. Тут можна було здійснити екскурсію по ультрасучасному спортивно-оздоровчого комплексі, побувати в ексклюзивному SPA-комплексі, побачити барвисте спортивне шоу або просто відпочити у відритого басейну під пісні чарівної співачки TAYANNA. Втім, ексклюзивними виступами найпопулярніших українських виконавців і іменитих спортсменів не була обділена і основна сцена фестивалю.

      Ефектне спортивне шоу, підготовлене відомими стронгменами і кроссфітерамі, стали своєрідним "розігрівом" перед реєстрацією національного рекорду України, який встановив український богатир Павло Гайша. Він проніс коромисло "супер йок" вагою 436 кг на відстань 10 метрів. Але найцікавіше, що в якості вантажу спортивного снаряда виступили юні жителі кварталу, що стали повноправними учасниками досягнення, присвяченого жителям "Новопечерських Липок".

      І це не випадково, адже тутешній інфраструктурі може позаздрити професійна спортивна база. А музичний рекорд в це вечір встановили групи "Беz Обмежень" і KAZKA, які змусили танцювати всіх гостей фестивалю. Причому у деяких з них були особливі підстави для веселощів, адже в цей день вони стали учасники акції і змогли придбати нерухомість за спеціальною ціною. Хоча зі стартом продажів нерухомості VІІ черги комплексу продумані інвестиції в високоліквідне житло бізнес-класу стануть доступні кожному. Адже загальна площа нових будинків складе більше 164 00 м², а кількість квартир в них – 1250. Крім проходження корпоративних стандартів якості будівництва та інфраструктури, інноваційних технологій, безпеки і сервісу, елегантні новобудови в форматі Mixed Use відзначені яскравим архітектурним ексклюзивом. В унікальних скляних колбах прямо з паркінгу тут будуть рости живі дерева, крони яких прикрасять наземну частину прогулянкової зони.

      "Ми вірні нашій репутації першої містоутворюючої компанії, пріоритетом якої є не тільки комплексний розвиток інфраструктурного наповнення своїх об'єктів, а й створення еталонних зразків нової якості життя в комфортного міського середовища, – сказав президент компанії City One Development Валерій Кодецький. – Сьогодні ми щасливі прийняти в сім'ю "Новопечерських Липок" інвесторів нової черги будівництва. Упевнений, що це стане початком довгих і красивих відносин, побудованих на любові до нашого спільного дому – України".

      Наталя Кірьянова

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      Теги: Новини України Новини нерухомості
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