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Старт модного тижня

13:37, 12 березня 2009 229

Стартує 24 тиждень української моди.

Перед запальним вирієм показів, вже за доброю традицією, усі учасники та організатори зібрались на фешн-вечірку. Цього разу тематикою вечора стали тренди 20-30-хх років. Свій показ продемонструвала дизайнерка Катя Пшеченко. Інші ж дизайнери у хвилину відпочинку поділились родзинками своєї професії.Вікторія Гресь (дизайнер): "Одна з найбільших особливостей професії, що у неї немає мертвого сезону, а такий завжди рівномірно заповнений час".Не дивлячись на економічні проблеми в країні та світі, "Ukrainian Fashion week" все ж таки відбудеться. Дизайнери продемонструють свої колекції сезону осінь-зима 2009/2010.Наталія Розинська (телеведуча, письменниця): "Я хочу сказати чесно. Тільки мужні, сильні люди можуть в умовах нашої смути і в умовах тяжкого часу проводити якісь події, заходи. І не сходити з наміченого шляху. Це дуже мужні люди. Тому я їх буду підтримувати".З 12 до 17 березня в Києві український тиждень прийматиме гостей. Анна Бублик, Вікторія Гресь, Олексій Залевський, Андре Тан, Ольга Громова, Оксана Караванська, Анна Сосновська - це не повний список учасників чергового сезонного тижня моди в Україні. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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