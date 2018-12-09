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      Стартап українських студентів допоможе діагностувати стресові розлади по очах

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      Стартап українських студентів
      Стартап українських студентів / 24 канал

      За рухом ока можна діагностувати посттравматичні стресові розлади (ПТСР). Такого висновку дійшли українські медики, військові та ІТ-фахівці, які представили нову методику об'єктивної апаратної діагностики захворювання. Дана методика дасть змогу вчасно діагностувати ПТСР та надавати допомогу військовослужбовцям.

      Автоматизацію оброблення даних дослідження забезпечив стартап "Айтрекінг у медичних дослідженнях", розроблений командою українських студентів у рамках CIG R&D LAB – спільної стипендіальної програми Chernovetskyi Investment Group (CIG) та Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ).

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      "Технології дозволяють докладно фіксувати різноманітні фізіологічні параметри. Решта – це питання оброблення даних та їх інтерпретації. Тобто можна зафіксувати рух ока айтрекером і потім проаналізувати його на відповідність певному стану людини. Коли ми зможемо сформувати показники-"еталони" для того чи іншого стану, ми отримаємо повноцінний програмно-апаратний комплекс для експрес-діагностики. У цьому суттєву допомогу лікарям можуть надати програмісти й інженери. Подальше поле застосування розробки може бути широким, але наразі ми підтвердили, що це можливо", – відзначив один із розробників методики, доктор технічних наук, професор Юрій Даник.

      Нова методика об’єктивної апаратної діагностики захворювання
      Нова методика об’єктивної апаратної діагностики захворювання

      Військові медики планують використовувати результати досліджень для прогнозування стану військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, а зараз перебувають у резерві.

      Система айтрекінгу широко використовується у світі: 50/50 у науково-дослідних та клінічних цілях. Цей метод дає змогу об’єктивізувати те, що можна спостерігати суб’єктивно. Наразі медицина прагне відійти від суб’єктивного оцінювання, вилучити людський фактор у діагностуванні патологій. Тому наше дослідження актуальне не лише в офтальмології, а й у суміжних медичних сферах",
      – зауважила доктор медичних наук Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України Олександра Зборовська.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Стартап
      Джерело: 24 Канал
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