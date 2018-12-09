Стартап українських студентів допоможе діагностувати стресові розлади по очах

За рухом ока можна діагностувати посттравматичні стресові розлади (ПТСР). Такого висновку дійшли українські медики, військові та ІТ-фахівці, які представили нову методику об'єктивної апаратної діагностики захворювання. Дана методика дасть змогу вчасно діагностувати ПТСР та надавати допомогу військовослужбовцям.

Автоматизацію оброблення даних дослідження забезпечив стартап "Айтрекінг у медичних дослідженнях", розроблений командою українських студентів у рамках CIG R&D LAB – спільної стипендіальної програми Chernovetskyi Investment Group (CIG) та Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ).

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"Технології дозволяють докладно фіксувати різноманітні фізіологічні параметри. Решта – це питання оброблення даних та їх інтерпретації. Тобто можна зафіксувати рух ока айтрекером і потім проаналізувати його на відповідність певному стану людини. Коли ми зможемо сформувати показники-"еталони" для того чи іншого стану, ми отримаємо повноцінний програмно-апаратний комплекс для експрес-діагностики. У цьому суттєву допомогу лікарям можуть надати програмісти й інженери. Подальше поле застосування розробки може бути широким, але наразі ми підтвердили, що це можливо", – відзначив один із розробників методики, доктор технічних наук, професор Юрій Даник.



Нова методика об’єктивної апаратної діагностики захворювання

Військові медики планують використовувати результати досліджень для прогнозування стану військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, а зараз перебувають у резерві.

Система айтрекінгу широко використовується у світі: 50/50 у науково-дослідних та клінічних цілях. Цей метод дає змогу об’єктивізувати те, що можна спостерігати суб’єктивно. Наразі медицина прагне відійти від суб’єктивного оцінювання, вилучити людський фактор у діагностуванні патологій. Тому наше дослідження актуальне не лише в офтальмології, а й у суміжних медичних сферах",

– зауважила доктор медичних наук Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України Олександра Зборовська.

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