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Стартап українців зібрав у Польщі майже 5 мільйонів доларів

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Стартап українців зібрав круглу суму
Стартап українців зібрав круглу суму

Стартап українських розробників CallPage привернув близько 4,5 мільйони доларів від фондів Innovation Nest, Market One Capital та TDJ Pitango Ventures.

Про це сповістив із співзасновник CallPage Ростислав Кнап, повідомляє AIN.

CallPage працює так: користувачеві сайту пропонують залишити свій номер, після чого протягом декількох секунд його направляють на власника сайту через VoIP-телефонію.

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При цьому головна його цінність – скоринг-система оцінки поведінки користувача на сайті, яка з майже 100% ймовірністю пророкує, зробить він покупку чи ні.

Наразі більше 3000 компаній з усього світу використовують продукт. Кількість людей, які скористалися послугою вже більше двіох мільйонів, з яких близько 800 осіб – громадяни Євросоюзу.

Стартап три роки тому заснували троє українців – Ростислав Кнап, Андрій Ткачов і Сергій Бутко.

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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