29 вересня в Маріуполі почався фінал Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine, який протягом двох тижнів пройде ще в чотирьох містах країни. Група Метінвест п'ятий раз поспіль виступає генеральним партнером конкурсу.

У зв'язку з пандемією коронавірусу кількість компетенцій скорочено з 17 до дев'яти: електромонтажні, зварювальні, слюсарні та токарні роботи, кладка цегли, перукарське мистецтво, мехатроніка, а також експлуатація і обслуговування залізничного транспорту. Свою майстерність покажуть учні, студенти та молоді робітники. Для безпеки учасників змагання з кожної компетенції проходитимуть впродовж одного дня.

З 29 вересня по 13 жовтня естафету змагань WorldSkills Ukraine від Маріуполя прийме Запоріжжя, Київ, Дніпро і Глеваха (Київська область). Стежити за ходом конкурсу можна онлайн на сайті. Онлайн-трансляції змагань в Маріуполі з 29 вересня по 1 жовтня і в Запоріжжі 7 і 8 жовтня ведуться на офіційній сторінці Метінвесту в Facebook і на Youtube. Переможців конкурсу оголосять в онлайн-форматі 13 жовтня.

Розвиток професійної технічної освіти в Україні неможливий без підтримки великого бізнесу. Ми стали генеральним партнером конкурсу у 2016 році, відразу ж після того, як Україна приєдналася до міжнародної асоціації WorldSkills.Ми розуміємо, що тільки спільними зусиллями бізнесу і держави зможемо домогтися якісних змін у системі освіти. І будемо створювати всі необхідні умови, щоб молоді люди хотіли вчитися і працювати в Україні,

– наголосив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

"WorldSkills – це не просто професійні змагання учнівської молоді, це відображення майбутнього. Сьогодні в Україні динаміка робітничих професій змінилася на більш позитивну – коронакриза внесла свої корективи. Багато робітників, які виїхали з України, повернулися. Сподіваюся, що ці професійні кадри дадуть можливості для економічного зростання. На жаль, держава довгий час не звертала увагу на важливість робітничих професій для нашої країни. Україна традиційно була промисловою державою. Тому в суспільстві й політиці країни має дозріти розуміння, що робітничі професії престижні, що працюючи на підприємстві, можна отримувати гідну оплату праці та бути шанованою людиною", – розповів глава Федерації роботодавців Дмитро Олійник.

Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів і працівників у віці 18-22 роки.

Організаторами конкурсу виступають Міністерство освіти та науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Федерація роботодавців України за підтримки Федерації металургів України й об'єднання "Укрметалургпром".

Асоціація Worldskills International заснована в 1946 році. Це найбільше змагання у світі: конкурс проводиться в 85 країнах. Україна стала членом Worldskills International у 2016 році.