16:55
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Стартував міжнародний продаж смартфона Samsung Galaxy Note 9

186 Читать новость на русском
Стартував міжнародний продаж смартфона Samsung Galaxy Note 9
Стартував міжнародний продаж смартфона Samsung Galaxy Note 9 / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 24 серпня, компанія Samsung дала старт офіційним продажам Galaxy Note 9 в 56 країнах світу. Смартфон вже можна придбати в країнах Північної Америки, Південно-Східної Азії, Європи та Індії. До України фаблет потрапить вже 31 серпня із цінником 34 999 гривень.

Про це повідомляє Androidinsider.

Читайте також: Як збирають смартфон Galaxy Note9 – Samsung показав відео із заводу

Незважаючи на те що до старту українських продажів Galaxy Note 9 залишається цілий тиждень, користувачі, які оформили попереднє замовлення на новинку, почнуть отримувати її від сьогоднішнього дня. Таким чином виробник заохочує найбільш відданих фанатів, які зробили повну передоплату.

Презентація Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

 

Поряд з можливістю раніше всіх отримати Galaxy Note 9, тим, хто оформив попередні замовлення, Samsung дарує швидкий мультизарядний пристрій. З його допомогою можна одночасно заряджати будь-який смартфон з підтримкою бездротової зарядки незалежно від виробника і смарт-годинники.

Нагадаємо, Galaxy Note 9 був представлений на заході Unpacked 9 серпня. Смартфон отримав процесор Exynos 9810, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 512 ГБ вбудованого сховища. ВажливА відмінністЬ Galaxy Note 9 від смартфона попереднього покоління полягає в пері S Pen, яке отримало підтримку Bluetooth.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
сьогодні, 16:01 Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
GoGlobal
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
сьогодні, 13:35 Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
сьогодні, 12:01 Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
Богдан Яременко
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук