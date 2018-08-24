Стартував міжнародний продаж смартфона Samsung Galaxy Note 9

Сьогодні, 24 серпня, компанія Samsung дала старт офіційним продажам Galaxy Note 9 в 56 країнах світу. Смартфон вже можна придбати в країнах Північної Америки, Південно-Східної Азії, Європи та Індії. До України фаблет потрапить вже 31 серпня із цінником 34 999 гривень.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Незважаючи на те що до старту українських продажів Galaxy Note 9 залишається цілий тиждень, користувачі, які оформили попереднє замовлення на новинку, почнуть отримувати її від сьогоднішнього дня. Таким чином виробник заохочує найбільш відданих фанатів, які зробили повну передоплату.

Презентація Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

Поряд з можливістю раніше всіх отримати Galaxy Note 9, тим, хто оформив попередні замовлення, Samsung дарує швидкий мультизарядний пристрій. З його допомогою можна одночасно заряджати будь-який смартфон з підтримкою бездротової зарядки незалежно від виробника і смарт-годинники.

Нагадаємо, Galaxy Note 9 був представлений на заході Unpacked 9 серпня. Смартфон отримав процесор Exynos 9810, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 512 ГБ вбудованого сховища. ВажливА відмінністЬ Galaxy Note 9 від смартфона попереднього покоління полягає в пері S Pen, яке отримало підтримку Bluetooth.

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