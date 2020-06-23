Іпотека під 5 – 7% в Україні: Шмигаль анонсував зниження ставки
Метою влади є зниження ставки іпотеки в Україні до 5 – 7%. Зауважимо, що наразі ж найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17 – 18%.
Мета по іпотеці – навіть не 10%
"Наша мета взагалі (ставки по іпотеці – 24 канал) – 5 – 7%, а не 10%. 10% – це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб зараз зрушити економіку з місця", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеефірі, повідомляє 24 канал.
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Глава уряду зазначив, що вже восени можна буде відчути здешевлення фінансових ресурсів.
"Ми будемо створювати умови, щоб це відбулося ще влітку, але система велика і стабільна, і інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем", – додав Шмигаль.
Що таке іпотека?Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.
Які ставки по іпотеці в Україні зараз
У 2020 році найдоступніша іпотека в Україні передбачає ставку 17 – 18%. Щоб її отримати, необхідно виконати низку вимог банку, тож доступна іпотека далеко не всім. В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%.
Які ставки по іпотеці в Європі
- Данія – 0,65%,
- Фінляндія – 1,5%,
- Франція – 1,7%,
- Швейцарія – 1,75%,
- Німеччина – 1,9%.