Стерненко заявив, що йому підготували підозру через самозахист
Активіст Сергій Стерненко отримав виклик від СБУ. У виклику зазначено, що його викликають у якості свідка, аби вручити повідомлення про підозру.
Стерненко не прийде до СБУ
В СБУ Стерненко має з'явитись 9 червня о 10 ранку. Про це активіст написав у фейсбуці.
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Стерненко зазначив, що уже написав слідчому, що не буде присутнім з об'єктивних причин. Виклик надіслали всього за два дні до дати, однак повинні були надіслати щонайменше за три дні.
Нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист. Підозру підготували по статті 115 – умисне вбивство. Це робиться руками безвольних слідчих та прокурорів за вказівки Авакова та Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування,
– написав Стерненко.
Стерненко був у СБУ 18 травня
Зазначимо, що 18 травня Стерненка уже викликали у СБУ. У Службі безпеки України повідомили, що запросили Стерненка для ознайомлення з матеріалами справи, про вручення підозри начебто не мовилось. Активіст впевнений, що плани у слідчих були інші.
Під будівлею СБУ на акцію підтримки Стерненка зібрались близько тисячі осіб.
Коротко про справу Сергія Стерненка
- Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з нападників ножем. Той в результаті отриманих травм помер. Після цього Стерненко просив надати йому охорону, але йому відмовили.
- Водночас ексрегіонали та проросійські політики закликали оголосити Стерненку підозру.
- Про оголошення підозри Стерненку мова зайшла вже після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції.
- 14 травня Стерненко отримав виклик до СБУ, куди мав з'явитися 18 травня.