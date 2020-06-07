Активіст Сергій Стерненко отримав виклик від СБУ. У виклику зазначено, що його викликають у якості свідка, аби вручити повідомлення про підозру.

Стерненко не прийде до СБУ

В СБУ Стерненко має з'явитись 9 червня о 10 ранку. Про це активіст написав у фейсбуці.

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Стерненко зазначив, що уже написав слідчому, що не буде присутнім з об'єктивних причин. Виклик надіслали всього за два дні до дати, однак повинні були надіслати щонайменше за три дні.

Нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист. Підозру підготували по статті 115 – умисне вбивство. Це робиться руками безвольних слідчих та прокурорів за вказівки Авакова та Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування,

– написав Стерненко.

Стерненко був у СБУ 18 травня

Зазначимо, що 18 травня Стерненка уже викликали у СБУ. У Службі безпеки України повідомили, що запросили Стерненка для ознайомлення з матеріалами справи, про вручення підозри начебто не мовилось. Активіст впевнений, що плани у слідчих були інші.



Під будівлею СБУ на акцію підтримки Стерненка зібрались близько тисячі осіб.

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