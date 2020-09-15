Одеського активіста Сергія Стерненка звинувачують у смерті Івана Кузнєцова. Той напав на Стерненка на нього разом з Олександром Ісайкулом. Але під час нападу Кузнєцов отримав ножове поранення та загинув.

Третій напад на Стерненка стався 24 травня 2018 року в Одесі. В інтерв'ю 24 каналу активіст розповів як це сталося, про що він розмовляв перед його смертю Кузнєцова, і чому нападника можна було врятувати, але цього не зробили.

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Про третій напад

"Вони на мене напали біля мого під'їзду. Я почав відмахуватися ножем, завдав їм 7 поранень на двох. В якийсь момент, через кілька секунд, хтось з них почав кричати "тікаємо" – і один побіг в один бік, а другий – в інший. Я на той момент не знав, чи поранені вони, вдасться їм втекти чи ні. Подумав, що треба затримати хоча б когось із них, тому що потім нікого не будуть шукати", – розповів Стерненко.

За словами активіста, він почав наздоганяти Кузнєцова. Той пробіг кілька десятків метрів та впав. Стерненко підійшов до нього, але не наближався. І лише тоді побачив, що нападник був поранений. Однак яке саме в нього було поранення – не знав.

Чи було страшно? Мені було страшно, коли на мене напали. Я усвідомлював, що захищаю зараз не лише своє життя. За спиною була моя дівчина. Якби зі мною щось зробили, не думаю, що вони хотіли б лишати свідків. Тоді мені було дуже страшно. Потім, я не знаю, в мене було багато різних емоцій. Страх, мабуть, в тому числі, вже після самого нападу, але той стан вже можна було більше назвати шоковим,

– зізнався активіст.

Про розмову з Кузнєцовим перед стертю

Після того, як Стерненко зумів затримати пораненого Кузнєцова, він вирішив спитати в того про причини нападу.

"Я декілька разів прокричав: "Навіщо ви на мене напали?" Він мені відповів, що "ми помилились, я помираю, допоможи мені". Я одразу ж дістав мобільний телефон і викликав йому швидку медичну допомогу, це навіть зафіксовано в матеріалах кримінального провадження. Викликав також поліцію", – розповів Стерненко.

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За словами Стерненка, лише тоді він побачив, що і сам отримав поранення. В нього була рана на руці, з якої лилася кров. Зупинити кровотечу вдалося за допомогу турнікету. Хоча сам накласти його на руку не зумів, тому звернувся по допомогу до перехожих.

Про можливість врятувати Кузнєцова

Стерненко переконаний, що Кузнєцова можна було врятувати. Попри те, що нападник отримав ножове поранення в районі серця. Однак для цього треба було провести реанімацію, чого медики не стали робити.

"Досі вважаю, що Кузнєцов міг би вижити, якби його намагалися реанімувати одеські лікарі. Коли ж приїхала швидка, то вони замість того, щоб надавати йому першу медичну допомогу, просто підійшли і сказали: "Ну, ми не будемо йому тут нічого робити, ми вважаємо, що він помер". Хоча ще були шанси його тоді врятувати. Вони почали сперечатися з моєю дівчиною, казати, щоб вона не знімала, замість того, щоб надавати медичну допомогу", – розповів Стерненко.