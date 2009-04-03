Стеження за працівниками

Компанія Airbus зізналася у шпигунстві.

Німецький підрозділ європейського авіабудівного гіганта стежив за своїми працівниками, співставляючи їхні банківські рахунки з рахунками постачальників. В Airbus зізнались, що метою таких дій була боротьба з корупцією. Втім, виявити будь-які порушення закону так і не вдалося.Менеджери Airbus з'ясували, що компанія веде за ними спостереження, після спеціальної перевірки. Виявилося, що їхні рахунки перебували під пильним наглядом в 2005-2007 рр. Зараз таку практику не застосовують.Літакобудівна компанія стала не першою, хто зізнався у стеженні за працівниками. Так, в березні виявилось, що німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn моніторив електронні листи десятків тисяч працівників у 2002-2003 рр. Компанія хотіла дізнатись, наскільки критично про неї висловлювались. В результаті скандалу у відставку був змушений піти голова Deutsche Bahn Хартмут Медорн.