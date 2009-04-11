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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стильні українці

14:01, 11 квітня 2009 268

У столиці обрали "найстильніших" за версією одного з глянцевих видань - ELLE.

У номінації модельєр року першість розділили Андре Тан та Ольга Громова. Акторкою року назвали дівчину “агента 007” - Ольгу Куриленко. Серед спортсменів відзначили голкіпера ФК "Динамо" (Київ) та національної збірної з футболу - Олександра Шовковського.Катя Царик (режисер): “На мою думку стильна та людина, котра своєю дією впроваджує якусь тенденцію, це в першу чергу. А не, припустимо, часто десь буває”.Ольга Громова (дизайнера): “Для нас стиль був завжди, це було дуже дорого, зухвало, і ярко. Зараз наша стильність стає європейською”.Не оминули увагою й традиційно стильних українських політиків, акторів, співаків та телезірок. Та, мабуть, найбільше уваги до себе привернув лідер гурту "Друга Ріка", Валерій Харчишини, якому, вочевидь, подібні відзнаки вручають не вперше.Валерій Харчишин (гурт "Друга ріка"): “Дуже приємно, що за останній рік не пройшов дарма для нас. Якщо всі одночасно почали нас визнавати, давати нам різні статуетки. То це означає, що: чи то ми вже набридли їм. Або чи дійсно ми щось зробили”.Загалом за вечір організатори роздали 17 статуеток у різних номінаціях. зазначимо, "ELLE Style awards" - міжнародний конкурс, який, окрім України, відбувається також і в Великій Британії, Іспанії, Франції, Бельгії, Польщі та Нідерландах.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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