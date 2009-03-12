Стимулювання торгівлі

США та Велика Британія спільно підтримають міжнародну торгівлю.

Країни розробляють план, згідно з яким розвинені держави світу мають зібрати сотні мільярдів доларів для відновлення міжнародної торгівлі, яка зараз перебуває на найнижчому за останні декілька десятиліть рівні. Очікується, що остаточний план представлять на саміті Великої Двадцятки, що пройде в Лондоні 2 квітня.За попередньою інформацією, близько половини зібраних коштів учасники виділять на фінансування власних торговельних корпорацій. Решту коштів нададуть Міжнародному Валютному Фонду, Світовому Банку та регіональним банкам розвитку, щоб вони могли фінансувати торговельні операції країн, що розвиваються.