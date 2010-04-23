За словами голови правління, одного з найбільших хімічних підприємств країни Миколи Янковського, компанію цікавлять інвестиції в подібний проект.

Оскільки ціни на газ з Катару чи Алжиру наразі становлять близько 180 дол. за тис. куб. м., що робить проект прибутковим навіть з урахуванням вартості транспортування. При цьому, він переконаний що СПГ-термінал в Україні можна збудувати за рік-два. Потрібна лише підтримка уряду, аби вирішити питання транспортування газу територією України по газотранспортній системі.

