За словами голови правління, одного з найбільших хімічних підприємств країни Миколи Янковського, компанію цікавлять інвестиції в подібний проект.
Оскільки ціни на газ з Катару чи Алжиру наразі становлять близько 180 дол. за тис. куб. м., що робить проект прибутковим навіть з урахуванням вартості транспортування. При цьому, він переконаний що СПГ-термінал в Україні можна збудувати за рік-два. Потрібна лише підтримка уряду, аби вирішити питання транспортування газу територією України по газотранспортній системі.
"Стирол" цікавиться будівництвом СПГ-терміналу на Чорному морі
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Концерн "Стирол" розглядає можливість будівництва терміналу для прийому скрапленого газу в одному з українських морських портів, - пише “Комерсант-Україна”.
За словами голови правління, одного з найбільших хімічних підприємств країни Миколи Янковського, компанію цікавлять інвестиції в подібний проект.