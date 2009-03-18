Стійкість до кризи

Shell продемонструвала стійкість до економічної кризи.

Британсько-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell єдина у своїй галузі цьогоріч підвищує дивіденди. У 2009 році акціонери загалом мають отримати 10 млрд. доларів.Також в прес-релізі Shell йдеться, що вона планує інвестувати у розвиток свого бізнесу більше 30 млрд. доларів. Зокрема, кошти підуть на збільшення обсягів видобутку природного газу на 6 з половиною млн. тонн у рік. Це на 40% більше, ніж у 2008 році. Також компанія збільшить інвестиції у потужності, які зріджують природний газ. До 2012 року вони мають переробляти на 7% сировини більше, ніж минулого року.